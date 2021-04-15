Finalde Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçı 16 Nisan Cuma günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Finalde Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor
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15 Nisan 2021 13:56
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı 16 Nisan Cuma günü oynanacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30 başlayacak ve TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

İlk iki maçta 3-2 ve 3-0'lık skorlarla galip gelerek seride 2-0 üstünlük yakalayan VakıfBank, müsabakayı kazanması halinde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

Gerekmesi halinde serinin dördüncü ve beşinci maçları ise 19 ve 22 Nisan'da yapılacak.



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