Finalde Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı 16 Nisan Cuma günü oynanacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30 başlayacak ve TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
İlk iki maçta 3-2 ve 3-0'lık skorlarla galip gelerek seride 2-0 üstünlük yakalayan VakıfBank, müsabakayı kazanması halinde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
Gerekmesi halinde serinin dördüncü ve beşinci maçları ise 19 ve 22 Nisan'da yapılacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30 başlayacak ve TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
İlk iki maçta 3-2 ve 3-0'lık skorlarla galip gelerek seride 2-0 üstünlük yakalayan VakıfBank, müsabakayı kazanması halinde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
Gerekmesi halinde serinin dördüncü ve beşinci maçları ise 19 ve 22 Nisan'da yapılacak.