Final sonrası Conte'den ayrılık iması!

Inter teknik direktörü Antonio Conte, UEFA Avrupa Ligi finalinden sonra yaptığı açıklamada ayrılık yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin konuştu.

Final sonrası Conte'den ayrılık iması!
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22 Ağustos 2020 01:08
UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Inter'de teknik direktör karşılaşma sonrasında görevinden ayrılabileceğina dair sözler kullandı.

Karşılaşma sonunda konuşan İtalyan teknik adam Conte açıklamasında kulüp içinde yaşanan sorunlu günlerin yanı sıra kendi açısından aile mi, futbol mu? çatışması yaşadığını söyledi.

Conte açıklamasında, "Finali kaybettik. Bundan sonra önceliğim hala futbol mu, yoksa ailem mi bunu anlamam gerek. Kendi limitlerimin ne zamana kadar dayanacağını bulmak zorundayım. Gelecek hafta kulüple geleceğimiz konusunda karara varacağız. Unter benle veya bensiz geleceğini planlayacak"

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