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Final serisinin ilk maçı Lakers'ın

NBA Final serisi ilk maçında LA Lakers, Miami Heat'i 116-98 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

, Fotoğraf; EPA
NBA Final serisi ilk maçında LA Lakers ise Miami Heat karşı karşıya geldi.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle Orlando'daki AdventHealth Arena'da oynanan karşılaşmayı Los Angeles Lakers 116-98 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada Lakers'ı galibiyete götüren isimler başta 38 dakikada ürettiği 34 sayı, 9 ribaund ve 5 asist ve 10/10 serbest atış istatistiklerile Anthony Davis oldu. Davis'in ardından maçın en skorer ismi ise 36 dakikada 25 sayı 13 ribaund 9 asist kaydeden LeBron James galibiyetin mimarı oldu.

Miami cephesinde ise Butler'ın 23 sayı 5 asistlik performansı yetersiz kalırken Kendrick Nunn 19 dakikada 18 sayı 5 ribaund kaydetti.

Tarafları karşı karşıya getirecek serinin 2. maçı 3 Ekim sabaha karşı oynanacak.


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