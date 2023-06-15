Final serisinde 2. raunt: Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Final serisinde 2. raunt: Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
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15 Haziran 2023 07:50
Son güncelleme 15 Haziran 2023 14:47
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yla sahasında karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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İLK MAÇI ANADOLU EFES KAZANDI

İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.

3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

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