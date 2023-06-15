Final serisinde 2. raunt: Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yla sahasında karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
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İLK MAÇI ANADOLU EFES KAZANDI
İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.
3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
DAHA YÜKSEK ORANLARLA İDDAA'DA OYNA
İLK MAÇI ANADOLU EFES KAZANDI
İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.
3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
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