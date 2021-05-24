Final Masumiyet izle FOX HD (SON BÖLÜM)



İlker'in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz. Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker'in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz'lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer. İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır. Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.



Masumiyet 13. bölüm izle final 24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX izlemek istiyor. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 13. bölüm izlemek isteyenler Pazartesi ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Pazartesi FOX Masumiyet 13. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun'un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir. Ela, annesinin elini tutup, İlker'e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale'nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar. Ela, Hale'nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker'den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun'un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker'in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.Hale Ilgaz - Hülya AvşarHarun Orhun - Mehmet AslantuğBahar Yüksel - Deniz ÇakırEla Yüksel - İlayda Alişanİlker Ilgaz - Serkay Tütüncüİrem Orhun - Deniz IşınYelda Demirci - Selen UçerTimur Yüksel - Tolga GüleçBanu Kaya - Asena Tuğalİsmail Ilgaz - Ertuğrul PostoğluNeval Hancı - Alayça GidişoğluPazartesi FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.Masumiyet izle 13. bölüm için FOX ekranlarında HD tek parça kesintisiz full canlı yayın ne zaman? arayışı bulunuyor. Pazartesi gününe alınan Masumiyet 13. bölüm izle 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü FOX TV'de yayınlanıyor.