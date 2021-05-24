Final Masumiyet izle FOX HD (SON BÖLÜM)

Masumiyet 13. bölüm izle canlı yayın Pazartesi TV8'de yeni bölümü ekranlara geliyor. Son bölüm Masumiyet dizisi ile birlikte bir çok izleyici ekran başına kilitlenmiş ve Masumiyet 13. bölüm izle canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX ekranlarındaki yerini almıştı. FOX Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" sürpriz gelişmelerle dolu 13. bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi saat 21.00'de FOX'ta.

24 Mayıs 2021 23:27
Final Masumiyet izle FOX HD (SON BÖLÜM)
Masumiyet 13. bölüm izle final 24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX izlemek istiyor. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 13. bölüm izlemek isteyenler Pazartesi ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Pazartesi FOX Masumiyet 13. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor. 

Masumiyet 13. bölüm final izle FOX Pazartesi günü 24 Mayıs 2021 saat 20:00'de yayınlanıyor.

MASUMİYET FİNAL 13. BÖLÜM İZLE FOX TIKLAYIN


MASUMİYET 12. BÖLÜM ÖZET

İlker'in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz. Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker'in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz'lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer. İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır. Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır. 


MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZET

Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun'un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir. Ela, annesinin elini tutup, İlker'e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale'nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar. Ela, Hale'nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker'den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun'un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker'in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.



MASUMİYET KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Hale Ilgaz - Hülya Avşar
Harun Orhun - Mehmet Aslantuğ
Bahar Yüksel - Deniz Çakır
Ela Yüksel - İlayda Alişan
İlker Ilgaz - Serkay Tütüncü
İrem Orhun - Deniz Işın
Yelda Demirci - Selen Uçer
Timur Yüksel - Tolga Güleç
Banu Kaya - Asena Tuğal
İsmail Ilgaz - Ertuğrul Postoğlu
Neval Hancı - Alayça Gidişoğlu



MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Pazartesi FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.

MASUMİYET 13. BÖLÜM İZLE YOUTUBE KESİNTİSİZ TEK PARÇA



MASUMİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumiyet izle 13. bölüm için FOX ekranlarında HD tek parça kesintisiz full canlı yayın ne zaman? arayışı bulunuyor. Pazartesi gününe alınan Masumiyet 13. bölüm izle 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü FOX TV'de yayınlanıyor.

Diğer Haberler

Ianis Hagi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama Galatasaray Ianis Hagi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama
Semt pazarı bugün açık mı? Bugün pazar yeri açık mı? Pazar bugün kuruluyor mu (25 Mayıs Salı) Genel Haber Semt pazarı bugün açık mı? Bugün pazar yeri açık mı? Pazar bugün kuruluyor mu (25 Mayıs Salı)
Kadir Gecesi hangi günlerde aranır? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı) Genel Haber Kadir Gecesi hangi günlerde aranır? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı)
Kadir Gecesi ne zaman, Kadir Gecesi tekli gecelerde mi olur? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı) Genel Haber Kadir Gecesi ne zaman, Kadir Gecesi tekli gecelerde mi olur? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı)
Kadir Gecesi son gün içinde mi? Kadir Gecesi nasıl hesaplanır? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı) Genel Haber Kadir Gecesi son gün içinde mi? Kadir Gecesi nasıl hesaplanır? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı)
Bu gece Kadir Gecesi mi 2021? Kadir Gecesi ne zaman, bu akşam mı? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı) Genel Haber Bu gece Kadir Gecesi mi 2021? Kadir Gecesi ne zaman, bu akşam mı? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı)
Kadir Gecesi hesabı 2021, Kadir Gecesi ne zaman? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı) Genel Haber Kadir Gecesi hesabı 2021, Kadir Gecesi ne zaman? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı)
Kadir Gecesinin alametleri nedir? Kadir Gecesi'nin anlamı önemi nedir? Genel Haber Kadir Gecesinin alametleri nedir? Kadir Gecesi'nin anlamı önemi nedir?
Ramazan bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı) Genel Haber Ramazan bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak? 8 Mayıs Cumartesi) (25 Mayıs Salı)
Daha fazla göster
İFTAR SAATLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
NAMAZ VAKİTLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok