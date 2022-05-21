Final Four'un MVP'si Micic

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, bu yıl da Final Four'un En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Final Four'un MVP'si Micic
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21 Mayıs 2022 23:35
Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Real Madrid ile oynanan final maçında 23 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynarken, üst üste iki yıl bu ödülün sahibi oldu.

Türk Hava Yolları tarafından da Micic'e 1 milyon mil hediye edildi.

Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si unvanına da layık görülmüştü.

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