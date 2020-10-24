Final bölümü Çatı Katı Aşk izle kesintisiz

Ekranların sevilen dizisi Çatı Katı Aşk final bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ekranlara final bölümü ile gelecek olan Çatı Katı Aşk final izle takibini yapan hayranları bulunuyor. Dizinin son final bölümünü izlemek için başlama saatini bekleyen hayranları Çatı Katı Aşk final izle, Çatı Katı Aşk final, Çatı Katı Aşk 24 Ekim final bölümü detayları için haberimizi okuyabilirsiniz...
Son bölüm öncesi yayınlanan Çatı Katı Aşk 16. bölüm final fragmanında Ateş ve Şirin'in adam öldürmekle ilgili başlarının belaya girmesi ve Demir Yasemin aşkının ileri boyutlara taşınması ekranlara yansıdı. Çatı katı aşk dizisi büyük ilgi görmüştü ve 15 bölüm ekranlarda hayranlarıyla buluştu. 16. final bölümü ile sona erecek Çatı Katı Aşk dizisinde tanıtım yayınlandı, hayranları yeni bölüm detaylarını incelemeye başladı.
ÇATI KATI AŞK FİNALDE NE OLACAK?
Ateş ve Şirin'in tedavi etmeye çalıştıkları adam hayatını kaybedince ikilinin başı fena halde derde giriyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken olaylar ise silsile halinde ters gitmeye başlıyor.
Demir ve Yasemin'in aşkı ise gün geçtikçe büyüyor. Demir Ateş'i korumaya çalışırken dayak yiyor.
Gülriz, Emin'e yılların itirafını yapıyor! Ateş'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Emin ne yapacak?
ÇATI KATI AŞK FİNAL TANITIM FRAGMAN İZLE
ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM
Çatı katındaki ateş söndürülmüş olsa da Demir'in gönlüne düşen ateş git gide alevini arttırmaktadır. Yasemin'in, Allah'ın emriyle Ateş'e istenmesi ikilinin arasındaki ilişkiyi git gide içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Yasemin her ne kadar her şeyin bir oyun olduğunu hatırlatsa da Demir kıskanma konusunda kendine engel olamaz.
Şirin arkadaşından aldığı bir telefonla yaşlı bir hastaya pansuman yapmak için evden ayrılırken saatin geç olması sebebiyle Ateş onu yalnız bırakmak istemez. İkilinin sıradan bir pansuman diye gittikleri hasta pek bekledikleri gibi birisi çıkmaz ve gecenin devamı bizimkilerin canlarını kurtarma çabasına dönüşür. Gece boyu baş başa bir yaşam mücadelesi veren ikili Demir ve Yasemin'in yardımıyla peşlerindekilerden kurtulmayı başarır. Ama vicdanlarından kaçabilecekleri bir yer yoktur…