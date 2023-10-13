Filistinliler toprak sattı mı?

1945'te Yahudilerin sahip olduğu toplam arazi alanı 906.800 dönüm (1 dönüm=4 dönüm) idi. Bu, yerel Arapların yasal kontrolü altındaki toplam arazinin yüzde 3,5'ine eşitti ve 1948'de yaklaşık 2 milyon, yani toplam Filistin topraklarının yüzde yedisi olduğu tahmin ediliyordu.

Amerikalı tarihçi Rashid Khalidi, toplam yüzde yedinin üçte birinden biraz fazlasının Filistin kökenli toprak ağaları tarafından Yahudilere satıldığını tahmin ediyor. Ve toplam yüzde yedinin yalnızca yüzde altısı yerel toprak sahipleri ya da köylüler tarafından Yahudilere satıldı.



Bu tahminler aynı zamanda İsrail-Filistin çatışması üzerine doymak bilmez bir yazar olan Walter Lehn tarafından da doğrulandı ve Yahudi Ajansı'nın satın alınan arazilerin çoğunluğunun orada olmayan büyük toprak sahiplerinden olduğunu doğrulayan raporları da doğrulandı.

1950 tarihli Devamsız Mülkiyet Yasası: Bir dizi yasanın parçası olan bu yasa, İsrail yetkililerine, 1948 savaşı sırasında topraklarından kaçan, kaçmaya zorlanan veya sınır dışı edilen Filistinlilerin geride bıraktıkları toprakları düzenleme yetkisi veriyordu.

Filistin'deki Yahudi toprak satın alımı, 1880'lerden İsrail Devleti'nin 1948'deki kuruluşuna kadar Yahudilerin Osmanlı ve Zorunlu Filistin'de toprak edinmesiydi. Bu tür açık ara en büyük düzenleme Sursock Satın Alımı olarak biliniyordu. 1 Nisan 1945 itibarıyla Yahudiler Filistin topraklarının yüzde 5,67'sine sahip olmuştu.ve toprakların yalnızca yüzde üçünü elinde tutuyordu. 1948'in sonuna gelindiğinde Siyonistler, yerel Arapları topraklarından mülksüzleştirmek ve daha sonra fırsat bulurlarsa onları öldürmek yönünde kitlesel bir girişim yürüttükten sonra toprakların yüzde 80'inden fazlasını ele geçirmişlerdi.Filistinlilere yönelik toplu katliamlar 1948 savaşından sonra da devam etti ve 31 doğrulanmış katliamla 560-70 köyden yaklaşık 800.000 kişinin yerlerinden edildiği Nakba'nın ardından topraklarından toplu sürgünler devam etti.Bu yasa aracılığıyla İsrail'in kamulaştırdığı topraklar, çiftlikler, kaçan Filistinlilerin mülkleri ve geri gelip toprakları geri almaya cesaret edenler vurularak öldürüldü.İhtilaflı olmayan topraklar da devletin malı haline getirilmek üzere devletin konusu haline getirildi. Diğer birçok yasa ilk olarak Yahudi liderliği tarafından acil durum kararnameleri olarak çıkarıldı, ancak bunlar savaştan sonra İsrail'in hukuk kitabına dahil edildi. Örneğin, 1950 tarihli Devamsızların Mülkiyet Kanunu'nun 37. maddesine göre, 1948 tarihli Acil Durum Düzenlemeleri (Gayrimenkul Mülkiyeti) Kanunu (Aralık); 1949 tarihli Acil Durum Düzenlemeleri (Mülkiyete El Koyma) Kanunu ve diğer ilgili kanun organları. Bu yasal organlar, bu toprakları terk eden veya kaçmak zorunda kalan insanlar (çoğunlukla Araplar) için yasal bir tanım formüle etmeye odaklandı; bu, İsrail yetkililerinin istediği kısım veya araziye el koyma girişimiydi., iki milyon dönüm araziye el konuldu ve daha sonra arazileri yerel kalkınma idaresine devredecek olan veliye (yerel idare) verildi. Bahsi geçen yasa,eklinde yeni bir vatandaşlık kategorisi yaratmıştır (Mevcut olmayanlar, 1948 Arap-İsrail savaşı öncesinde ve sırasında Yahudi veya İsrail güçleri tarafından evlerinden kaçan veya evlerinden sürülen, ancak bölge içinde kalan yerinden edilmiş Araplardı) İsrail devleti haline geldi).Bu İsrailli Araplar, Knesset seçimlerinde oy kullanma hakkı da dahil olmak üzere tüm sivil haklara sahipti; tek bir hak dışında: mülklerini kullanma ve elden çıkarma hakkı. Yaklaşık 30.000-35.000 Filistinli "mevcut olmayanlar" haline geldi.Burada ayrıca, 1950 tarihli Devamsızların Mülkiyet Yasası uyarınca İsrail yetkilileri tarafından el konulan arazilerin kesin rakamlarının henüz belirlenmediğini de belirtmek gerekir. Britanya ve İrlanda vatandaşlığına sahip yazar ve gazeteci Robert Fisk,Orada olmayanların mülkü, İsrail'in, yaratıcılarının asla hayal bile edemeyeceği topraklara sahip, yaşanabilir bir devlet haline gelmesinde muazzam bir rol oynadı.