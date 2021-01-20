Filistinli paralimpik sporcu El Deeb'in, Tokyo Paralimpik Oyunları sevinci

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb'in, bu yıl yapılacak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gülle, disk atma ve cirit branşları için davet edildiği bildirildi.



Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb'in belediyenin tekerlekli sandalye basketbol takımında 4 sezondur forma giydiği kaydedildi.



Oyuncunun, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen El Deeb, hazırlıklarına Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Daha önce 2008 yılında Pekin'deki olimpiyatlarda gülle atmada bronz madalya kazanmıştım. 2009 yılında Çin'deki Masters Oyunları'nda ise gülle atmada bronz madalya, yine aynı ülkede 2011 yılında yapılan oyunlarda gülle atmada, disk atma ve cirit dallarında da 3 bronz madalya kazanmıştım. Tokyo'da başarılı olarak Türkiye'ye madalya ile dönmek istiyorum. Oyunlarda madalya kazanırsam ülkem Filistin ve Türk bayrağını onurla dalgalandıracağım. Umarım bir gün Türkiye için de madalya kazanırım."



