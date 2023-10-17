Filistin'e destek verdi, sözleşmesi feshedildi!

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filistin'e destek verdi, sözleşmesi feshedildi!
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17 Ekim 2023 20:49
İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları devam ederken, Alman ekibinden flaş bir hareket geldi.

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Fas asıllı Hollandalı oyuncunun paylaşımını kaldırmasına rağmen bu kararın alındığı belirtildi.

Mainz, Hollandalı sağ kanat yaz transfer döneminde kadrosuna katmıştı.

Alman ekibiyle 3 maça çıkan El Ghazi, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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