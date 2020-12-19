Filip Novak: "Video odasında zaman geçirmeliyiz!"

Fenerbahçe'de Filip Novak, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Filip Novak: 'Video odasında zaman geçirmeliyiz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2020 22:07
 Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sol bek oyuncusu Filip Novak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Özgüvenlerini kazanmaları gerektiğini dile getiren Novak, "Yenildiğiniz maçlardan sonra konuşmak zor. Tekrar özgüvenimizi kazanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bir an önce çözüm üretmeleri gerektiğini söyleyen Çekyalı futbolcu, "Attığımız goller de var ama kaçırdığımız gol pozisyonları da var. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Video odasında daha fazla vakit geçirmeli, daha iyi çalışmalıyız. Aslında çok iyi çalışıyoruz. Çalışmaları saha içerisinde gösteremiyoruz. Bunları artık saha içerisinde göstermemiz gerekiyor." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için