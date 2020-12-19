Filip Novak: 'Video odasında zaman geçirmeliyiz!'

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sol bek oyuncusu Filip Novak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Özgüvenlerini kazanmaları gerektiğini dile getiren Novak, "Yenildiğiniz maçlardan sonra konuşmak zor. Tekrar özgüvenimizi kazanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.



Bir an önce çözüm üretmeleri gerektiğini söyleyen Çekyalı futbolcu, "Attığımız goller de var ama kaçırdığımız gol pozisyonları da var. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Video odasında daha fazla vakit geçirmeli, daha iyi çalışmalıyız. Aslında çok iyi çalışıyoruz. Çalışmaları saha içerisinde gösteremiyoruz. Bunları artık saha içerisinde göstermemiz gerekiyor." dedi.



