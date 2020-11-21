Filip Novak: "Üstümüzdeki baskıyı attık"

Fenerbahçe'de Filip Novak, Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Filip Novak: 'Üstümüzdeki baskıyı attık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2020 18:07
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'e giren Filip Novak, mücadele sonrasında konuştu.

Oynadığı için mutlu olduğunu belirten Çek oyuncu, "Gerçekten çok mutluyum, öncelikle 11'de başladığım için. Milli Takım'dan geç döndüm, daha iyi olabilirim. Sonuçta bugün bir galibiyet aldık ve gelecek hafta daha iyi olacağız." dedi.

Kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını vurgulayan Novak, "Önceki maçımızı kaybetmiştik, üzerimizde bir baskı vardı. Bugün baskıyı üzerimizden kaldırdık, galip gelerek unuttuk ve önümüzdeki maça odaklandık." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için