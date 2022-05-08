Filip Novak'tan gol ve penaltılar için itiraf

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında tek golünü atan ve iki penaltıya sebebiyet veren Filip Novak maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hem mutlu, hem de mutsuz olduğunu vurgulayan Novak, "Tabii ki gol attığım için mutluyum ancak iki penaltı yaptırdığım için çok üzgünüm." dedi.



Filip Novak ayrıca "Alışık olmadım bir pozisyonda oynadım ve bu pozisyona alışmak için sadece bir haftam vardı. Kazanabilirdik ancak böyle bir stattan da bir puan almak kötü değil" açıklamasını yaptı.





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