Filip Novak: 'Önemli olan sahada olmak'

Fenerbahçe'de Filip Novak, hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından görüşlerini paylaştı.



Taraftarların tribünde olmasının mutluluğunu yaşadığını söyleyen Çek oyuncu, "Taraftarlarla oynamak her zaman bizim için büyük keyif, futbol onlarla güzel. Deplasmanda olsak da taraftarların gücüyle oynamak mutluluk vericiydi. Gelişmesi gereken noktalar da var. Adım adım gelişeceğiz, daha iyi duruma geleceğiz. Bu sezon umuyorum ki güzel geçecek" dedi.



3'lü savunma ile oynamaları sorulan Novak, "Benim için hangi pozisyonda olduğumun önemi yok. Sahada oynuyor olmak, Fenerbahçe için mücadele ediyor olmak önemli. Hocam solda oynamamı isterse solda oynarım, farklı pozisyonda oynamamı isterse orada oynarım. Benim için en önemlisi takım ruhu, böyle devam etmek istiyoruz" cevabını verdi.



