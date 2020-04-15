Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'ın geleceği merak ediliyor.
Bordo-mavili takımdaki önemli isimlerden birisi olan ve birçok takımın peşinde koştuğu Novak, "İlk önceliğim kulübüm olacak" dedi.
Trabzonspor yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunacak.
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Bordo-mavili takımdaki önemli isimlerden birisi olan ve birçok takımın peşinde koştuğu Novak, "İlk önceliğim kulübüm olacak" dedi.
Trabzonspor yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın