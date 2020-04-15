Filip Novak: "Önceliğim Trabzonspor"

Trabzonspor'da geleceği merak edilen Filip Novak, önceliğinin Trabzonspor olduğunu açıkladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Filip Novak: 'Önceliğim Trabzonspor'
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15 Nisan 2020 11:56
Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'ın geleceği merak ediliyor.

Bordo-mavili takımdaki önemli isimlerden birisi olan ve birçok takımın peşinde koştuğu Novak, "İlk önceliğim kulübüm olacak" dedi.

Trabzonspor yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunacak.

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