Filip Novak, milyonluk yıldızları solladı!

Filip Novak... Sol bek olmasına rağmen hücuma yaptığı katkılar ile fark yaratan Çek futbolcu, Kayseri maçında attığı golle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırdı. Skor anlamında Fırtına'ya büyük katkı sağlayan 30 yaşındaki oyuncu, ligdeki birçok hücumcuyu geride bıraktı. İstatistiklere bakıldığında yıldız oyuncu, ligin en golcü savunmacısı olurken, genelde de 24. sıraya yerleşti.



Ljajic, Belhanda, Feghouli...



Yıldız futbolcu; Kravets (9), Emre Kılınç (9), Aleksic (8), Ljajic (7), Belhanda (7), Feghouli (7), Kone (7), Diaby (6), Umut Nayir (6), Rodallega (6), Napoleoni (6), Umut Bulut (6), Bifouma (6), Twumasi (6), Orgill (5), Blanco (5), Muhammet Demir (5), Garry Rodrigues (4), Güven Yalçın (3) ve Guldbransen (3) gibi hücumculardan daha fazla gol katkısı verdi.



