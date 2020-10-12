Filip Novak: 'Koronavirüse yakalanmadım'

Çekya Milli Takımı'nda 3 koronavirüs vakasına rastlandığının açıklanmasının ardından durumu merak edilen Fenerbahçe'nin sol beki Filip Novak'tan açıklama geldi.



30 yaşındaki oyuncu, İsrail'e götürülmemesinin nedeninin koronavirüs olmadığını belirtirken, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Çek Cumhuriyeti'nde 23 kişilik aday kadro açıklanırken, 5 oyuncu İsrail maçı kadrosunda alınmadı.



