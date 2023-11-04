Filip Novak'ın yeni adresi şaşırttı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor forması da giyen Filip Novak'ın yeni takımı belli oldu.

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Filip Novak'ın yeni adresi şaşırttı!
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04 Kasım 2023 15:48
Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyen Filip Novak'ın yeni takımı belli oldu.

Çek Cumhuriyeti temsilcisi Sigma Olomouc başarılı sol beki kadrosuna kattığını açıkladı.

Çek ekibi, 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra BAE ekibi Al Jazira'ya transfer olan Novak, geçtiğimiz yaz Arap ekibine veda etmişti.

Tecrübeli isim, BAE temsilcisiyle sadece 14 maçta sahaya çıktı. Novak, Süper Lig'de Trabzonspor forması da giymişti.

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