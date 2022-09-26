Filip Novak için sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de, ilk yarı için lisansı çıkartılmayan isimlerden biri olan Filip Novak için sürpriz bir teklif geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Çek savunma oyuncusu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.



Novak transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



Fenerbahçe'ye, 2020 yazında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer olan Novak, geçen sezon 27 maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.









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