  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Filip Novak için menajerler devrede!

Trabzonspor'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Filip Novak için menajerler devreye girdi.

Kaynak: Takvim
Filip Novak için menajerler devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2019 10:55
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Onur Kıvrak ile de yolların ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında 3 gol bir asistlik performans ortaya koyan Filip Novak'a menajerler yoğun ilgi gösteriyor.

Oyuncuyu Bundesliga'ya getirmek isteyen menajerlerin Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Bordo-mavili yönetim, oldukça cazip bir teklif gelmemesi halinde Novak'ı elden çıkarmayı düşünmüyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için