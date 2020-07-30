Filip Novak finalde korkuttu, hastaneye kaldırıldı

Trabzonsporlu Filip Novak, Alanayaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde başına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı.

Filip Novak finalde korkuttu, hastaneye kaldırıldı
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29 Temmuz 2020 23:21
Türkiye Kupası final maçında Trabzonsporlu Filip Novak başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.

78. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Trabzonsporlu Filip Novak, başına aldığı darbe sonrası yerde kaldı ve maça devam edemedi. Sağlık ekiplerinin yardımı ile sedyeyle kenara alınan Filip Novak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Novak'ın oyundan alınmasından sonra ise oyuna Kamil Ahmet Çörekçi dahil oldu.

Çek sol bekin Trabzonspor ile sözleşmesi bu maçın ardından sona eriyordu ve oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu biliniyordu.

Trabzonspor'da maçın 41. dakikasında Ekuban sakatlık geçirdi ve yerine Bilal dahil olmuştu.

MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDA

Hastanede başına dikiş atılan Novak, kupa töreni sırasında soyunma odasına geldi ve kupa sevincini arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.





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