Filip Novak: 'Atacağım golü Sosa ile konuştuk!'

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, bu sezon 8. golünü attı. ??



???Fenerbahçe

?Sparta Prag

?Gençlerbirliği

?Yeni Malatyaspor

?Alanyaspor

?Galatasaray pic.twitter.com/QhFqaKIwA6



— Sporx (@sporx) July 5, 2020

Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'da takımının 2. golünü kaydeden Filip Novak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Attığı golden önce Sosa ile konuştuğunu söyleyen Novak, "Maça kötü başladık ancak daha sonra oyuna ısındık. Sosa ile konuştuk ve attığım golden önce alacağım pozisyonu kendisine anlattım. Galatasaray zorlu bir rakip ve burada kazanarak şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağımızı herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.