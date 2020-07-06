Filip Novak: "Atacağım golü Sosa ile konuştuk!"

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Filip Novak, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Filip Novak: 'Atacağım golü Sosa ile konuştuk!'
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06 Temmuz 2020 00:13
Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'da takımının 2. golünü kaydeden Filip Novak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLDEN ÖNCE SOSA İLE KONUŞTUK"

Attığı golden önce Sosa ile konuştuğunu söyleyen Novak, "Maça kötü başladık ancak daha sonra oyuna ısındık. Sosa ile konuştuk ve attığım golden önce alacağım pozisyonu kendisine anlattım. Galatasaray zorlu bir rakip ve burada kazanarak şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağımızı herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.



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