Filip Novak'a Süper Lig'den sürpriz talip

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak ile ilgilendiği ifade edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Filip Novak'a Süper Lig'den sürpriz talip
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06 Mayıs 2022 11:49
Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor transferde düğmeye bastı. Sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan Sivas temsilcisi Fenerbahçe 'den ayrılacak olan Çekyalı savunmacı Filip Novak'ı listesine ekledi.

Akşam'ın haberine göre; Filip Novak'ı Trabzonspor 'a kazandıran Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Filip Novak için görüşmelere başladı. Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisini çok istediği, Sarı-Lacivertlilerin de transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. Tecrübeli sol bek ile Sivasspor'un yanı sıra Giresunspor da ilgileniyor.

Novak'ın Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Novak, Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon planları arasında yer almıyor. 2020-2021 sezonu öncesinde Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak, Fenerbahçe'de 45 maçta oynadı ve 3 gol kaydetti.

 

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