Filip Novak, 3. golünü attı

Fenerbahçe'nin Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, bu sezon 3. golüne imza attı.
Sarı-lacivertlilerde 4 maç sonra Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e dönen 31 yaşındaki oyuncu, 6. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Bu sezon ligde ilk 11'de 13. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 3. golünü kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde 4 maç sonra Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e dönen 31 yaşındaki oyuncu, 6. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Bu sezon ligde ilk 11'de 13. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 3. golünü kaydetti.
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