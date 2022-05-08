Filip Novak, 3. golünü attı

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin tek golünü atan Filip Novak, bu sezonki 3. golüne imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filip Novak, 3. golünü attı
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08 Mayıs 2022 21:59
Fenerbahçe'nin Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, bu sezon 3. golüne imza attı.

Sarı-lacivertlilerde 4 maç sonra Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e dönen 31 yaşındaki oyuncu, 6. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Bu sezon ligde ilk 11'de 13. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 3. golünü kaydetti.

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