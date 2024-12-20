Filip Kostic: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Fenerbahçe'nin yıldız Sırp oyuncusu Filip Kostic, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filip Kostic: 'Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz'
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20 Aralık 2024 22:47
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki oyuncusu Filip Kostic, konuk oldukları İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan tecrübeli oyuncu Kostic, "Gol esnasında iyi bir aksiyon oluşmuştu ama genel itibarıyla bir şeyler söylemesi, yorum yapması gerçekten zor. İkinci golü bulmak için yeterli zamanımız vardı, şanslar da yarattık. Bu sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisini ortaya koymak ve kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
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