Filip Kostic: "3 puan için daha mutluyum"

Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Filip Kostic: '3 puan için daha mutluyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2024 18:28
Fenerbahçe'de Filip Kostic, Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.

Sırp futbolcu, "İlk golüm için mutluyum ama aslında 3 puan için daha da mutluyum. Milli ara sonrası galibiyet çok önemliydi. Oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Rakibin ikinci golünden sonra problem yaşadık ama yapmamız gerekeni yaptık. Mutluyum, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Kostic, sol kanatta birlikte forma giydiği Oğuz Aydın'la ilgili, "Evet ikimiz de takım için çalışıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Onun adına çok mutluyum, bunu hak ediyor. Birlikte her zaman oynayabiliriz. Çok çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde önümüze bakabiliriz." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery