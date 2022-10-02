Filip Holosko, dev derbi için geldi!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçı siyah beyazlı eski futbolcu Filip Holosko da izlemek için stada geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filip Holosko, dev derbi için geldi!
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02 Ekim 2022 19:31
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta sürpriz isim de stada geldi.

Siyah beyazlı eski futbolcu Filip Holosko, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izlemek için Vodafone Park'ta yerini aldı.

Slovakyalı oyuncu, 2007-08 ve 2013-14 yılları arasında 7 sezon Beşiktaş forması giymişti.

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