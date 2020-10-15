Filip Djuricic: 'Türkiye çok iyi takım'

Sırbistan'da Filip Djuricic, A Milli Takımımız ile oynadıkları ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından düşüncelerini paylaştı.



Türkiye'den 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen 28 yaşındaki futbolcu. "Dürüst olmak gerekirse, Türk Milli Takımı kaliteli oyunculara sahip, onlara karşı oynamak kolay değil. Zor bir rakipten puan aldık. Türkiye çok iyi bir takım ve parlak bir gelecekleri var." şeklinde konuştu.



Sassuolo'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür ile birlikte oynayan Djuricic, "Kaan Ayhan ve Mert Müldür çok iyi oyuncular. Merih Demiral ile de birlikte oynadım. Türkiye çok iyi bir takım ve parlak bir gelecekleri var" dedi.







