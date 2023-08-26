Filip Benkovic: 'Taraftarlarımız galibiyeti hak etmişti'

Son olarak yüzündeki maske hakkında konuşan Benkovic, "Bir süre maskeyi takmaya devam etmem gerekiyor. Antrenmanlarda bu maskeyi takıp alışmaya çalışıyorum. Maskeli oynamak benim için bahane olamaz. Bir süre daha bu maskeyi takmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hırvat stoperi, 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Taraftarlara hak ettikleri galibiyeti veremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Benkovic,dedi.