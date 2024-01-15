Filip Benkovic'den maç kazandıran müdahale

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeni yeni forma giymeye başlayan Filip Benkovic performansıyla öne çıkmaya başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Filip Benkovic'den maç kazandıran müdahale
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15 Ocak 2024 10:05
Son güncelleme 15 Ocak 2024 10:11
Geçen hafta Samsunspor maçında çok şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandıran Trabzonspor'un Hırvat stoperi, Antalyaspor maçında da inanılmaz bir müdahalede bulundu.

Benkovic, ilk yarıda Güray'ın şutunda kaleye giden topu müthiş bir refleksle çizgiden çıkardı. Antalyasporlu oyuncular bir süre pozisyonun şaşkınlığını yaşarken, Uğurcan Çakır ise adeta kurtaran Benkovic'i tebrik etti.

Performansı artarak devam eden Benkovic'in, takımda kalma ihtimali yükseliyor.

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