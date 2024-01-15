Filip Benkovic'den maç kazandıran müdahale

Geçen hafta Samsunspor maçında çok şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandıran Trabzonspor'un Hırvat stoperi, Antalyaspor maçında da inanılmaz bir müdahalede bulundu.
Benkovic, ilk yarıda Güray'ın şutunda kaleye giden topu müthiş bir refleksle çizgiden çıkardı. Antalyasporlu oyuncular bir süre pozisyonun şaşkınlığını yaşarken, Uğurcan Çakır ise adeta kurtaran Benkovic'i tebrik etti.
Performansı artarak devam eden Benkovic'in, takımda kalma ihtimali yükseliyor.
Benkovic, ilk yarıda Güray'ın şutunda kaleye giden topu müthiş bir refleksle çizgiden çıkardı. Antalyasporlu oyuncular bir süre pozisyonun şaşkınlığını yaşarken, Uğurcan Çakır ise adeta kurtaran Benkovic'i tebrik etti.
Performansı artarak devam eden Benkovic'in, takımda kalma ihtimali yükseliyor.