Filip Benkovic: 'Çok önemli bir 3 puan'

Trabzonspor forması giyen Filip Benkovic, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından konuştu.
Benkovic, "Çok önemli bir 3 puan oldu. Bu sahada, zeminde oynamamın kolay olmayacağının bilincindeydik. Gayet iyi bir mücadele ortaya koyduk. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi hedefimiz bir sonraki maçı kazanmak." dedi.
Benkovic ayrıca, "Trabzonspor'da oynayan bütün oyuncular kalitelidir. Bu rekabetin olması sizi gelişmeye itiyor. Ben her zaman profesyonel davranmaya ve yüzde 100'ümü vermeye çalışan bir insanım. Uzun bir aradan sonra oynadım ve oynadığım için mutluyum. Oynamadığım zaman da takım arkadaşlarımı desteklemeye çalışıyorum." sözlerini kullandı.
Benkovic, "Çok önemli bir 3 puan oldu. Bu sahada, zeminde oynamamın kolay olmayacağının bilincindeydik. Gayet iyi bir mücadele ortaya koyduk. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi hedefimiz bir sonraki maçı kazanmak." dedi.
Benkovic ayrıca, "Trabzonspor'da oynayan bütün oyuncular kalitelidir. Bu rekabetin olması sizi gelişmeye itiyor. Ben her zaman profesyonel davranmaya ve yüzde 100'ümü vermeye çalışan bir insanım. Uzun bir aradan sonra oynadım ve oynadığım için mutluyum. Oynamadığım zaman da takım arkadaşlarımı desteklemeye çalışıyorum." sözlerini kullandı.
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