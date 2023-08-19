Filenin Sultanlarının bir sonraki rakibi Azerbaycan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında 20 Ağustos Pazar günü Azerbaycan ile karşılaşacak.



Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.



Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı.



PROGRAM BELLİ OLDU



Filenin Sultanları'nın İsveç mücadelesi sonrasındaki TSİ maç programı şöyle:



21 Ağustos Pazartesi:



18.00 Çekya-Türkiye



23 Ağustos Çarşamba:



18.00 Yunanistan-Türkiye



24 Ağustos Perşembe:



21.00 Türkiye-Almanya



Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge



Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin



Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman



Pasör çaprazı: Melissa Vargas



Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt



