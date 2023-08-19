Filenin Sultanlarının bir sonraki rakibi Azerbaycan

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında Almanya'da Azerbaycan ile mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Filenin Sultanlarının bir sonraki rakibi Azerbaycan
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19 Ağustos 2023 15:03
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 15:24
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında 20 Ağustos Pazar günü Azerbaycan ile karşılaşacak.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı.

PROGRAM BELLİ OLDU

Filenin Sultanları'nın İsveç mücadelesi sonrasındaki TSİ maç programı şöyle:

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

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