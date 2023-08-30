Filenin Sultanları yarı finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan çeyrek final maçında milli takım ilk seti geriden gelerek Vargas'ın etkili oyunuyla 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.İkinci sette 21-18 gerideyken milli takım, Ebrar Karakurt'un servisleriyle önemli bir seri yakaladı. Üst üste 6 sayı alarak 24-21 öne geçen milli takım, seti de Vargas'ın smacıyla bitirdi ve 25-22'lik sonuçla 2-0'lık üstünlük yakaladı.Üçüncü sette 10. sayılardan sonra üstünlüğü tamamen eline geçiren Filenin Sultanları, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak yarı finale çıkarak İtalya'nın rakibi oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı.Tarihinde 7. kez yarı finale çıkan Türkiye, 2003 ve 2011'te yarı finale çıkmıştı. Milli son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de adını yarı finale yazdırdı.Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak.Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 13. galibiyetini aldı.FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı da galip bitirdi.Türkiye, bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi.Milli takımın yıldızı Melissa Vargas, çeyrek final müsabakasında müthiş bir performans ortaya koydu.Vargas, maçı tam 24 sayıyla tamamlayarak galibiyette büyük rol oynadı.Paleis 12Stefano Cesare (İtalya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Elif Şahin, Ayça Aykaç)Jurczyk, Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Lukasik (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Wenerska, Szczyglowska)25-23, 25-22, 25-1884 dakika (30, 30, 24)