Filenin Sultanları, tur için Arjantin karşısında

Milliler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki B Grubu 4. maçında Arjantin ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, tur için Arjantin karşısında
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan milliler, Arjantin ile Ariake Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 08.30'de başlayacak.

Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.

Tur için 3-1 veya 3-0'lık galibiyet yetecek

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.

B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.

Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.

Gruptan çıkarsa ilk olacak

Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek.

Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.

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