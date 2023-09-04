Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa'nın 'zirvesi'nde

Yıl Organizasyon Madalya Başantrenör 1985 Balkan Şampiyonası Bronz Cengiz Göllü 1988 Bahar Kupası Bronz Cengiz Göllü 1989 Bahar Kupası Gümüş Erdal Önder 1989 Yılbaşı Turnuvası Altın Cengiz Göllü 1990 Bahar Kupası Altın Vladimir Kuzitgin 1991 Bahar Kupası Gümüş Vladimir Kuzitgin 1991 Yılbaşı Turnuvası Altın Cengiz Göllü 1992 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 1992 Balkan Şampiyonası Altın Cengiz Göllü 1992 Yılbaşı Turnuvası Altın Deniz Esinduy 1994 Bahar Kupası Bronz Adnan Kıstak 1994 Yılbaşı Kupası Altın Adnan Kıstak 1997 Bahar Kupası Bronz Gökhan Edman 1998 Bahar Kupası Altın Faik Karaev 2002 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 2003 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 2003 Avrupa Şampiyonası Gümüş Reşat Yazıcıoğulları 2005 Bahar Kupası Altın Adnan Kıstak 2005 Akdeniz Oyunları Altın Reşat YAZICIOĞULLARI 2009 Avrupa Ligi Gümüş Alessandro Chiappin 2010 Avrupa Ligi Bronz Alessandro Chiappin 2011 Avrupa Ligi Gümüş Marco Motta 2011 Avrupa Şampiyonası Bronz Marco Motta 2012 Grand Prix Bronz Marco Motta 2014 Avrupa Ligi Altın Ferhat Akbaş 2015 Avrupa Ligi Gümüş İsmail Yengil 2015 Avrupa Oyunları Altın Ferhat Akbaş 2017 Avrupa Şampiyonası Bronz Giovanni Guidetti 2018 Milletler Ligi Gümüş Giovanni Guidetti 2019 Avrupa Şampiyonası Gümüş Giovanni Guidetti 2021 Milletler Ligi Bronz Giovanni Guidetti 2021 Avrupa Şampiyonası Bronz Giovanni Guidetti



2022 İslami Dayanışma Oyunları Altın Alper Hamurcu 2023 Milletler Ligi Altın Daniele Santarelli 2023 Avrupa Şampiyonası Altın Daniele Santarelli

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.Almanya'da oynadığı C Grubu'nda sırasıyla İsveç'i 3-0, Azerbaycan'ı 3-0, Çekya'yı 3-1, Yunanistan'ı 3-0 ve Almanya'yı 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.Milli takımın Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunuyor.Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019'da Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye'de düzenlendi.Başkent Ankara'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya'yı, Sırbistan da İtalya'yı yenerek finale kaldı.Finalde Türkiye'yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazandı.Dört yıl sonra yine finalde Sırbistan'la karşılaşan milli takım, bu sefer rakibini mağlup ederek 2019'un rövanşını almış oldu."Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 15 maçtır yenilmiyor.FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 9 müsabakayı da galip bitirdi.Türkiye, bu 15 maçta rakiplerine sadece 8 set verdi.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de üç altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli ile katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı. Milliler ayrıca Türk voleybol tarihinde ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösterdi.Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan İtalyan başantrenör, ayağının tozuyla 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı.Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Santarelli, "duble" yaparak kariyerine bir başarı daha ekledi.Santarelli'nin Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalyası bulunuyor.Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Melissa Vargas, ilk milli maçına, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıktı.Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasında önemli bir pay sahibi olan Vargas, "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" ve "en iyi pasör çaprazı" seçildi.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan Vargas, bu organizasyonda da yine "en değerli oyuncu" ödülüne layık görüldü.Finaldeki Sırbistan maçında "41" sayı bulan Vargas, dokuz maçtaki toplam 201 sayıyla organizasyonun en skorer ikinci oyuncusu oldu.Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu Erik Dalı şarkısıyla oynayarak kutladı.Brüksel'deki 10 bin kişilik Paleis 12 Salonu'nda milli takımı yalnız bırakmayan Türk taraftarlar, uzun bir süre salondan ayrılmayarak kutlamalara eşlik etti.Organizasyonun ardından yurda dönmek için uçağa gelen Filenin Sultanları, yolcular ve kabin görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı.Uçuş öncesi anons yapan pilot, milli voleybolcular için şu ifadeleri kullandı:"Aramızda çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi sevince boğan, Türk kadının gücünü dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız bizlerle. Mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınızla 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor, bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, İstiklal Marşı'mızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz."A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bazı önemli başarıları şu şekilde: