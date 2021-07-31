Filenin Sultanları TARİH yazdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-0 yenerek oyunlarda ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi

Filenin Sultanları TARİH yazdı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve Hande ile bloktan sayılar bulan milli takım, 10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda ve Zehra ile sayılar bulan milli takım, seti 25-23 kazandı.

Ebrar'ın fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne çektikçe sayı bulan milliler, Hande ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.

A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.

Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Arjantin: Rodriguez, Mayer, Nizetich, Farriol, Mercado, Bulaich, Fortuna, Germanier, Nosach, Lazcano

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol

Setler: 23-25, 20-25, 25-18

Süre: 27, 26, 29 (82 dakika)

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