Filenin Sultanları lider tamamladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı.
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Polonya'yı da 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı.
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FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Polonya'yı da 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı.
Detaylar birazdan...
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