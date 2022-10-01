Filenin Sultanları lider tamamladı!

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları lider tamamladı!
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01 Ekim 2022 21:27
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Polonya'yı da 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı.

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