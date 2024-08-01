Filenin Sultanları, olimpiyatlarda çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve olimpiyatlarda çeyrek finale yükselmeyi başardı.



Set sonuçları;



1. Set Sonucu: Türkiye 21-25 Dominik Cumhuriyeti

2. Set Sonucu: Türkiye 25-18 Dominik Cumhuriyeti

3. Set Sonucu: Türkiye 25-22 Dominik Cumhuriyeti

4. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Dominik Cumhuriyeti



İlk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte olimpiyatlara 2'de 2 ile başlamış oldu.



Melissa Vargas, Olimpiyatlardaki ikinci maçında ikinci kez 30 sayı barağını geçti. Olimpiyat tarihinde 30 sayı barajını en az 2. kez geçen 4 isim oldu.



Milliler, grubun son maçında 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.



