Filenin Sultanları, olimpiyatlarda çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları, olimpiyatlarda çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve olimpiyatlarda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Set sonuçları;

1. Set Sonucu: Türkiye 21-25 Dominik Cumhuriyeti
2. Set Sonucu: Türkiye 25-18 Dominik Cumhuriyeti
3. Set Sonucu: Türkiye 25-22 Dominik Cumhuriyeti
4. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Dominik Cumhuriyeti

İlk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte olimpiyatlara 2'de 2 ile başlamış oldu.

Melissa Vargas, Olimpiyatlardaki ikinci maçında ikinci kez 30 sayı barağını geçti. Olimpiyat tarihinde 30 sayı barajını en az 2. kez geçen 4 isim oldu.

Milliler, grubun son maçında 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.

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