Filenin Sultanları, Olimpiyat vizesi peşinde...

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:Polonya, Sırbistan, Porto Riko, TaylandÇin, Türkiye, Almanya, ÇekyaA.B.D., Arjantin, Bulgaristan, KazakistanBrezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, AzerbaycanRusya, Güney Kore, Kanada, Meksikaİtalya, Hollanda, Belçika, Kenya