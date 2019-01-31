Filenin Sultanları, Olimpiyat vizesi peşinde...

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.
2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:
A GRUBU (Polonya)
Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland
B GRUBU (Çin)
Çin, Türkiye, Almanya, Çekya
C GRUBU (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak)
A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan
D GRUBU (Brezilya)
Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan
E GRUBU (Rusya)
Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika
F GRUBU (İtalya)
İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya
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2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:
A GRUBU (Polonya)
Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland
B GRUBU (Çin)
Çin, Türkiye, Almanya, Çekya
C GRUBU (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak)
A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan
D GRUBU (Brezilya)
Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan
E GRUBU (Rusya)
Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika
F GRUBU (İtalya)
İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın