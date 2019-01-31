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Filenin Sultanları, Olimpiyat vizesi peşinde...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA
Filenin Sultanları, Olimpiyat vizesi peşinde...
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31 Ocak 2019 11:36
2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:

A GRUBU (Polonya)
Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland

B GRUBU (Çin)
Çin, Türkiye, Almanya, Çekya

C GRUBU (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak)
A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan

D GRUBU (Brezilya)
Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan

E GRUBU (Rusya)
Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika

F GRUBU (İtalya)
İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya

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