Filenin Sultanları Olimpiyat için başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları Olimpiyat için başladı
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05 Temmuz 2021 21:33
Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da çalışmalarına başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, günü tek antrenmanla geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, "Milletler Ligi, olimpiyat öncesi seviyemizi belirlemek için önemliydi. Üçüncü olarak bitirdiğimiz için mutluyuz. Uzun zamandır birlikte oynamamıştık, ilk süreçte birbirimize alışmaya çalıştık. Daha sonra her şey yavaş yavaş oturmaya başladı. Olimpiyatlarda da madalya almak istiyoruz. Umarım iyi işler başaracağız. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.


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