Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'ya 3-1 kaybetti ve olimpiyatları dördüncü sırada bitirdi.

Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'ya 3-1 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Mücadeleye iki ülke de hücumda ve defansta etkili başlarken skor 9-9 ve 16- sağlandı. İki ülke, çekişmeli geçen setin sonlarına doğru da karşılıklı sayılar almaya devam etti. 20-20 eşitliğin ardından bloklarla 2 sayılık seri yakalayan Brezilya, 22-20 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Brezilya, ilk seti 25-21 önde tamamladı.

İkinci sete 4 sayılık seriyle başlayan Brezilya'ya, Melissa Vargas ve Meliha Diken ile karşılık veren milli takım, 4-4'te eşitliği sağladı. Uzun rallilerle devam eden sette iki ülke de iyi defans yapmaya devam etti. Sette skor 11-11'de eşitlik sağlanırken ay-yıldızlılar, Melissa Vargas'ın etkili oyunuyla farkı 4'e (12-16) çıkardı. Oyunu bırakmayan Brezilya, arka arkaya bulduğu sayılarla 20-20'de eşitliği sağladı. Son ana kadar çekişmeli geçen ikinci seti Brezilya 27-25 önde bitirdi.

Üçüncü sete iki ülke de karşılıklı sayılarla başlarken skor 6-6 ve 15-15'te eşitlik sağlandı. Derya Cebecioğlu'nun servisleriyle 2 sayı bulan ay-yıldızlılar, 17-15 öne geçti. Setin sonlarına doğru 4 sayılık (17-21) avantaj elde eden ay-yıldızlılar, Brezilya Başantrenörü Jose Roberto Lages Guimaraes'e mola aldırdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen milliler, üçüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete iyi başlayan milli takım, Melissa Vargas'ın servis turunda 2 sayı (3-5) öne geçti. Avantajını koruyamayan milli takım, setin ortalarına doğru 3 sayı (10-7) geriye düştü. Bu dakikadan sonra aradaki farkı 7 sayıya kadar (17-10) çıkaran Brezilya, set boyunca iyi oyununu devam ettirdi ve dördüncü seti 25-15, maçı da 3-1 kazanarak organizasyonda bronz madalya kazandı.

Milliler, Paris 2024'ü dördüncü sırada bitirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mücadeleyi salondan izledi.

Salon: South Paris

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Karina Rene (Arjantin)

Brezilya: Thaisa, Montibeller, Ratzke, Gabi, Menezes, Ana Cristina (Nunes, Carneiro, Bergmann, Santos)

Türkiye: Elif Şahin, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Cansu Özbay)

Setler: 25-21, 27-25, 22-25, 25-15

Süre: 102 dakika (23, 30, 24, 25)

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