Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'yla eşleşti.



South Paris Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.



Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Milliler de Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.



Türkiye ile İtalya arasındaki maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak.



Ay-yıldızlılar C Grubu'nda karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.



Diğer eşleşmede ise ABD, Brezilya'yla finale yükselmek için karşılaşacak.



