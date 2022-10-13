2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası kura çekimi İtalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri 16 Kasım Çarşamba günü Napoli kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.



KAÇ ÜLKE MÜCADELE EDECEK?



Belçika, İtalya, Estonya ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada 24 ülke mücadele edecek.



Organizasyonun ilk aşaması 4 gruptan oluşacak ve her gurubun maçları ev sahibi ülkelerden birinde yapılacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise Belçika'da oynanacak.





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