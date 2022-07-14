Filenin Sultanları'nın rakibi Tayland!

Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Filenin Sultanları, Tayland ile karşı karşıya gelecek.



Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.



Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları", bugün saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Ay-yıldızlılar, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı.



Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.



Program



14 Temmuz Perşembe:



15.00 İtalya-Çin



18.30 Türkiye-Tayland



FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ