Filenin Sultanları'nın rakibi Çin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin'le karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'nın rakibi Çin
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02 Haziran 2022 17:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin'le karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Milli takım, ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenerek organizasyona iyi bir başlangıç yaptı. Çin ise ilk mücadelesinde Hollanda'yı 3-1'le geçmeyi başardı.

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