Filenin Sultanları'nın rakibi Çekya!

20212 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Çekya'yı yendiği takdirde çeyrek finale yükselecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'nın rakibi Çekya!
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29 Ağustos 2021 14:28
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Çekya ile karşı karşıya gelecek.

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekibimiz, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, bugün Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak. Saat 17.30'da oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polanya-Ukrayna maçının galibiyle karşılacak.

Türkiye, Ukrayna'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.


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