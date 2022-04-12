Filenin Sultanları'nın programı açıklandı

Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'nın programı açıklandı
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12 Nisan 2022 22:19
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre mili takım, şampiyonadaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, kalan karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.

Milli takımın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı şu şekilde:

24 Eylül:

14.00 Türkiye-Tayland

27 Eylül:

15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül:

18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül:

18.30 Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim:

21.30 Türkiye-Polonya

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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