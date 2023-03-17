"Filenin Sultanları"nın olimpiyat elemesindeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki grup rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Filenin Sultanları'nın olimpiyat elemesindeki rakipleri belli oldu
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17 Mart 2023 16:52
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti.

Milli takım, eleme grubu karşılaşmalarını 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde 24 takım, 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

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