Filenin Sultanları'nın kadrosunda değişiklik!

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı. Filenin Sultanları'nda Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın aday kadroya dahil edildi.

Filenin Sultanları'nın kadrosunda değişiklik!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.

Filenin Sultanları'nın ilk açıklanan Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu, kadrodan çıkartıldı. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın dahil edildi.

Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.

MAÇ PROGRAMI

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 TEMMUZ

10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

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