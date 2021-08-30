Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya!

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya!
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30 Ağustos 2021 15:38
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.


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